Двое военнослужащих получили тяжелые ранения в Ливане и в секторе Газы

По сообщению Армии обороны Израиля, в воскресенье вечером в результате атаки ударного БПЛА "Хизбаллы" тяжелые ранения получили восемь военнослужащих бригады "Голани". Все они находятся в больницах, их семьи уведомлены о случившемся.

Кроме того, в воскресенье в бою на юге Ливана был тяжело ранен резервист 8101 батальона бригады "Александрони", и в бою с террористами на юге сектора Газы был тяжело ранен боец 46-го батальона бронетанковых 401-й бронетанковой бригады.

Раненые были эвакуированы для оказания медицинской помощи в больницы, их семьи уведомлены о случившемся.