Двое военнослужащих получили тяжелые ранения в Ливане и в секторе Газы
время публикации: 14 октября 2024 г., 09:16 | последнее обновление: 14 октября 2024 г., 09:21
По сообщению Армии обороны Израиля, в воскресенье вечером в результате атаки ударного БПЛА "Хизбаллы" тяжелые ранения получили восемь военнослужащих бригады "Голани". Все они находятся в больницах, их семьи уведомлены о случившемся.
Кроме того, в воскресенье в бою на юге Ливана был тяжело ранен резервист 8101 батальона бригады "Александрони", и в бою с террористами на юге сектора Газы был тяжело ранен боец 46-го батальона бронетанковых 401-й бронетанковой бригады.
Раненые были эвакуированы для оказания медицинской помощи в больницы, их семьи уведомлены о случившемся.
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