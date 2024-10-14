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Израиль

Двое военнослужащих получили тяжелые ранения в Ливане и в секторе Газы

время публикации: 14 октября 2024 г., 09:16 | последнее обновление: 14 октября 2024 г., 09:21
Двое военнослужащих получили тяжелые ранения в Ливане и в секторе Газы
Avshalom Sassoni/Flash90

По сообщению Армии обороны Израиля, в воскресенье вечером в результате атаки ударного БПЛА "Хизбаллы" тяжелые ранения получили восемь военнослужащих бригады "Голани". Все они находятся в больницах, их семьи уведомлены о случившемся.

Кроме того, в воскресенье в бою на юге Ливана был тяжело ранен резервист 8101 батальона бригады "Александрони", и в бою с террористами на юге сектора Газы был тяжело ранен боец 46-го батальона бронетанковых 401-й бронетанковой бригады.

Раненые были эвакуированы для оказания медицинской помощи в больницы, их семьи уведомлены о случившемся.

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