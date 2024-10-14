Нетаниягу на базе "Голани", подвергшейся атаке БПЛА: "Мы продолжим наносить удары в Бейруте"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу посетил военную базу бригады "Голани", на которой в результате атаки беспилотника "Хизбаллы" погибли четверо новобранцев и около 50 были ранены.

Из канцелярии премьер-министра сообщили, что Биньямин Нетаниягу посетил столовую, в которую врезался беспилотник, побеседовал с командирами и солдатами. Пресс-служба канцелярии отмечает, что Нетаниягу был впечатлен находчивостью военнослужащих и парамедиков, оказывавшим первую медицинскую помощь своим товарищам.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым. "Мы продолжим наносить удары по "Хизбалле" по всему Ливану, включая Бейрут", – пообещал он.

Биньямин Нетаниягу также посетил больницу "Гилель Яфе" в Хадере, в которой находятся 22 бойца, получивших ранения в результате атаки БПЛА.

Отметим, что днем ранее 11-й телеканал передал, что ВВС ЦАХАЛа прекратили наносить удары по Бейруту по распоряжению политического руководства страны, и после телефонного разговора Нетаниягу с президентом США Джо Байденом. Последний раз цели в столице Ливана были атакованы в прошлый четверг, 10 октября.