66-летний педофил из Бней-Брака заманивал детей сладостями и деньгами

Житель Бней-Брака в возрасте 66 лет арестован по подозрению в сексуализированном насилии в отношении 13-летних и 14-летних детей, которых он заманивал выпечкой и деньгами. Против него поданы предварительные обвинения.

Подозреваемый, 66-летний Илан Шитрит, был арестован 29 июня по подозрению в сексуализированном насилии в отношении несовершеннолетних. По подозрениям полиции, Шитрит, работавший в пекарне, предлагал детям выпечку и в это время давал им смотреть порнографический контент на своем телефоне, иногда он давал детям деньги.

После того, как подозреваемый налаживал с детьми доверительные отношения, он приглашал их к себе домой, где совершал насильственные действия сексуального характера.

По итогам расследования прокуратура Тель-Авивского округа представила в суд предварительное обвинение с просьбой продлить срок содержания подозреваемого под стражей до завершения судебного разбирательства.