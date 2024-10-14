x
14 октября 2024
|
последняя новость: 19:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 октября 2024
|
14 октября 2024
|
последняя новость: 19:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Десятилетняя девочка вышла из машины во время сирен и была сбита автомобилем

время публикации: 14 октября 2024 г., 18:46 | последнее обновление: 14 октября 2024 г., 18:58
Десятилетняя девочка вышла из машины во время сирен и была сбита автомобилем
Gershon Elinson/Flash90

Девочка в возрасте 10 лет получила травмы во время сирен, когда подчиняясь требованиям Управления тылом, она вышла из машины неподалеку от развязки Холон на шоссе номер 4.

Когда девочка вышла из машины, ее сбил автомобиль. Парамедики и фельдшеры "Маген Давид Адом" оказали пострадавшей неотложную помощь, после чего доставили ее в больницу "Шиба" в состоянии средней степени тяжести.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 октября 2024

Как безопасно провести Йом Кипур: рекомендации от "Маген Давид Адом"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 октября 2024

Обстрел в Кирьят-Шмоны и окрестностей: погибли мужчина и женщина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 сентября 2024

"Маген Давид Адом": после сирены в центре Израиля в медицинской помощи нуждались 18 человек
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 сентября 2024

Опубликовано имя погибшего в ДТП на 77-й трассе во время ракетного обстрела