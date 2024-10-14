Десятилетняя девочка вышла из машины во время сирен и была сбита автомобилем

Девочка в возрасте 10 лет получила травмы во время сирен, когда подчиняясь требованиям Управления тылом, она вышла из машины неподалеку от развязки Холон на шоссе номер 4.

Когда девочка вышла из машины, ее сбил автомобиль. Парамедики и фельдшеры "Маген Давид Адом" оказали пострадавшей неотложную помощь, после чего доставили ее в больницу "Шиба" в состоянии средней степени тяжести.