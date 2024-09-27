x
27 сентября 2024
|
последняя новость: 14:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 сентября 2024
|
27 сентября 2024
|
последняя новость: 14:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Маген Давид Адом": после сирены в центре Израиля в медицинской помощи нуждались 18 человек

время публикации: 27 сентября 2024 г., 01:58 | последнее обновление: 27 сентября 2024 г., 01:58
"Маген Давид Адом": после сирены в центре Израиля в медицинской помощи нуждались 18 человек
Yonatan Sindel/Flash90

Служба "Маген Давид Адом" передала, что после сигнала тревоги, прозвучавшего в центре Израиля, в медицинской помощи нуждались 18 человек.

Несколько человек нуждались в помощи медиков для выведения из состояния нервного шока. Остальные получили легкие травмы по дороге в укрытие.

17-летняя девушка была сбита машиной, водитель которой во время сирены резко вывернул на обочину. Девушка была доставлена в больницу с травмами средней тяжести.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 сентября 2024

357-й день войны: ЦАХАЛ продолжает атаковать "Хизбаллу". Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 сентября 2024

ЦАХАЛ: ракета класса земля-земля из Йемена была сбита за пределами Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 сентября 2024

После ракетной тревоги аэропорт "Бен Гурион" вернулся к работе в обычном режиме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 сентября 2024

Тревога в центре Израиля: атака из Йемена