"Маген Давид Адом": после сирены в центре Израиля в медицинской помощи нуждались 18 человек
время публикации: 27 сентября 2024 г., 01:58 | последнее обновление: 27 сентября 2024 г., 01:58
Служба "Маген Давид Адом" передала, что после сигнала тревоги, прозвучавшего в центре Израиля, в медицинской помощи нуждались 18 человек.
Несколько человек нуждались в помощи медиков для выведения из состояния нервного шока. Остальные получили легкие травмы по дороге в укрытие.
17-летняя девушка была сбита машиной, водитель которой во время сирены резко вывернул на обочину. Девушка была доставлена в больницу с травмами средней тяжести.
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