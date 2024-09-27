"Маген Давид Адом": после сирены в центре Израиля в медицинской помощи нуждались 18 человек

Служба "Маген Давид Адом" передала, что после сигнала тревоги, прозвучавшего в центре Израиля, в медицинской помощи нуждались 18 человек.

Несколько человек нуждались в помощи медиков для выведения из состояния нервного шока. Остальные получили легкие травмы по дороге в укрытие.

17-летняя девушка была сбита машиной, водитель которой во время сирены резко вывернул на обочину. Девушка была доставлена в больницу с травмами средней тяжести.