В ДТП возле поселка Шдема пострадали три человека, состояние одного из них тяжелое
время публикации: 14 сентября 2024 г., 22:31 | последнее обновление: 14 сентября 2024 г., 22:31
На трассе 4102, в районе поселка Шдема, произошла авария с участием квадроцикла и легкового автомобиля.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в результате ДТП 16-летний подросток получил тяжелые травмы, и еще два человека, мужчины 68 и 24 лет, получили травмы средней тяжести.
Пострадавшие доставлены в больницу "Асута" в Ашдоде.
Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.
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