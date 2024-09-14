В ДТП возле поселка Шдема пострадали три человека, состояние одного из них тяжелое

На трассе 4102, в районе поселка Шдема, произошла авария с участием квадроцикла и легкового автомобиля.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в результате ДТП 16-летний подросток получил тяжелые травмы, и еще два человека, мужчины 68 и 24 лет, получили травмы средней тяжести.

Пострадавшие доставлены в больницу "Асута" в Ашдоде.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.