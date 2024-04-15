Силы Centcom уничтожили 80 БПЛА и шесть баллистических ракет, выпущенных по Израилю

Центральное командование армии США (Centcom) сообщает, что вечером 13 апреля и в ночь на 14 апреля силы Centcom при поддержке эсминцев Европейского командования США успешно атаковали и уничтожили более ударных 80 беспилотных летательных аппаратов и не менее шести баллистических ракет, выпущенных или готовых к запуску по Израилю из Ирана и Йемена.

В это число входят баллистическая ракета на ее пусковой установке и семь БПЛА, уничтоженные перед их запуском в Йемене на территории, контролируемой хуситами.

"Продолжающееся беспрецедентное, злонамеренное и безрассудное поведение Ирана ставит под угрозу региональную стабильность и безопасность США и коалиционных сил", – говорится в заявлении Centcom.

"Centcom по-прежнему готов обеспечивать защиту Израиля от опасных действий Ирана. Мы продолжим работать со всеми нашими региональными партнерами над повышением региональной безопасности", – сказано в сообщении.