Гражданским лицам разрешат входить на концерты в парке Яркон с оружием

В связи с возобновлением проведения массовых мероприятий в тель-авивском парке Яркон, начиная с запланированного на 18 апреля концерта популярного исполнителя Омера Адама, будут изменены правила безопасности: гражданским лицам будет позволено проходить на концерты со своим личным оружием.

Как объясняет в понедельник, 15 апреля, радиостанция "Галей ЦАХАЛ", возвращение к формату массовых мероприятий требует повышения мер безопасности, однако в связи с продолжающейся войной "Железные мечи" и общей ситуацией в сфере безопасности, полиция и другие правоохранительные структуры просто не могут выделить дополнительный персонал для обеспечения порядка на концертах.

После совещания руководителей служб безопасности, было принято решение позволить гражданским лицам, имеющим право на ношение оружия, проходить с оружием на концерт. Многочисленные случаи, когда во время терактов нейтрализовать террористов удавалось именно вооруженным личным оружием гражданам, могут объяснить принятие этого решения.

Концерт Омера Адама был запланирован на 15 апреля, однако из-за массированного ракетного обстрела из Ирана его отменили. После того, как Командование тылом вновь сняло ограничения на собрания, проведение концерта было назначено на 18 апреля.