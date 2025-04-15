В секторе Газы найдена собака погибшего заложника Алекса Данцига

В секторе Газы собака выбежала к израильским солдатам из-под развалин, услышав, что они говорят на иврите. Сайт "Исраэль а-Йом" написал, что позднее выяснилось, что пес принадлежал одному из погибших заложников.

"Хотите историю? Авиад сейчас находится в Газе. Породистая собака выбралась из-под руин и подошла к нему. Он забрал ее с собой. Сегодня мы проверили – у нее есть идентификационный чип. Оказалось, она из кибуца Нир-Оз. Собака услышала иврит и вышла к людям. Мы пытаемся связаться с хозяевами и очень надеемся, что сможем найти тех, кому ее вернуть", – цитирует "Исраэль а-Йом" пост, опубликованный женой резервиста в соцсети.

Благодаря журналисту Ханоху Дауму и другим пользователям удалось установить, что найденного пса зовут Били, и он принадлежал Алексу Данцигу. Родственники Алекса рады забрать Били к себе.

75-летний Алекс (Александр) Данциг был похищен боевиками из кибуца Нир-Оз 7 октября и погиб в плену (официальное подтверждение его гибели было получено 22 июля 2024 года). Тело Алекса вместе с телами еще пяти заложников было эвакуировано из Газы и доставлено в Израиль для захоронения в ходе специальной операции ЦАХАЛа 20 августа 2024 года.