x
15 апреля 2025
|
последняя новость: 00:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 апреля 2025
|
15 апреля 2025
|
последняя новость: 00:03
16 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В секторе Газы найдена собака погибшего заложника Алекса Данцига

Газа
Заложники
время публикации: 15 апреля 2025 г., 23:01 | последнее обновление: 15 апреля 2025 г., 23:29
В секторе Газы найдена собака погибшего заложника Алекса Данцига
AP Photo/Leo Correa

В секторе Газы собака выбежала к израильским солдатам из-под развалин, услышав, что они говорят на иврите. Сайт "Исраэль а-Йом" написал, что позднее выяснилось, что пес принадлежал одному из погибших заложников.

"Хотите историю? Авиад сейчас находится в Газе. Породистая собака выбралась из-под руин и подошла к нему. Он забрал ее с собой. Сегодня мы проверили – у нее есть идентификационный чип. Оказалось, она из кибуца Нир-Оз. Собака услышала иврит и вышла к людям. Мы пытаемся связаться с хозяевами и очень надеемся, что сможем найти тех, кому ее вернуть", – цитирует "Исраэль а-Йом" пост, опубликованный женой резервиста в соцсети.

Благодаря журналисту Ханоху Дауму и другим пользователям удалось установить, что найденного пса зовут Били, и он принадлежал Алексу Данцигу. Родственники Алекса рады забрать Били к себе.

75-летний Алекс (Александр) Данциг был похищен боевиками из кибуца Нир-Оз 7 октября и погиб в плену (официальное подтверждение его гибели было получено 22 июля 2024 года). Тело Алекса вместе с телами еще пяти заложников было эвакуировано из Газы и доставлено в Израиль для захоронения в ходе специальной операции ЦАХАЛа 20 августа 2024 года.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 августа 2024

СМИ: в телах заложников, доставленных в Израиль, были найдены пули
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 августа 2024

Опубликованы фото- и видеоматериалы операции, в ходе которой на юге Газы нашли тела заложников
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 августа 2024

Найти тела погибших заложников помогли детали, полученные следователями "Лахав" 433
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 августа 2024

В ходе операции в Газе найдены тела шести заложников