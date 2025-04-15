12-й канал: сотрудница ШАБАКа рассказала родным о готовящейся операции "Арнон" и едва не сорвала ее

12-й канал ИТВ рассказал в вечернем выпуске новостей об еще одном скандале с утечкой информации из ШАБАКа, которая едва не привела к срыву операции по освобождению четырех заложников из плена ХАМАСа.

Речь идет об операции "Арнон" (июнь 2024 года), в ходе которой были освобождены из плена ХАМАСа четверо израильтян: Ноа Аргамани, Альмог Меир-Ян, Андрей Козлов и Шломи Зив.

За несколько часов до операции службы безопасности обнаружили информацию о ней в одном из Телеграм-каналов. К счастью, на группу было подписано всего несколько человек, и эта информация не получила широкого распространения, и не попала в руки ХАМАСа.

Во время расследования ШАБАК обнаружил, что одна из сотрудниц рассказала о готовящейся операции своему брату и невестке. От них информация попала к третьему лицу, а тот, в свою очередь, поделился ею с еще одним человеком, который и слил услышанное в Телеграм-канал. Сотрудница была задержана. В течение четырех дней ей не давали встретиться с адвокатом, а через полтора месяца ей были предъявлены, как говорилось в сообщении телеканала, "очень серьезные обвинения".

Судебный процесс по этому делу все еще продолжается. Обвиняемая находится под домашним арестом.