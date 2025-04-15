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Израиль

Верховный суд распорядился снять электронный браслет с Ари Розенфельда

Суд
время публикации: 15 апреля 2025 г., 18:19 | последнее обновление: 15 апреля 2025 г., 18:19

Верховный суд удовлетворил апелляцию адвоката Ари Розенфельда, прапорщика, проходящего по делу о публикации секретных документов, и постановил снять с него электронный браслет. При этом Розенфельд останется под домашним арестом до конца разбирательства по делу.

Напомним, что Ари Розенфельд подозревается в краже секретного документа и его передаче Эли Фельдштейну, работавшему в канцелярии премьер-министра. Впоследствии этот документ был опубликован немецким журналом Bild. В связи с этим Розенфельд и Фельдштейн подозреваются в передаче секретной информации с целью нанесения ущерба безопасности государства.

Израиль
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