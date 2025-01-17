Суд отправил Ари Розенфельда на пробацию

Судья Тель-Авивского окружного суда Алаа Масаруа постановил, что прапорщик запаса военной разведки Ари Розенфельд, обвиняемый по делу об утечке секретных документов, должен будет пройти пробацию, по результатам которой будет приниматься решение по его ходатайству о переводе под домашний арест.

Согласно решению суда, служба пробации должна оценить уровень риска, исходящего от Розенфельда, с учетом частного экспертного заключения со стороны защиты и позиции Общей службы безопасности, заявления Розенфельда об ухудшении его психического состояния, условий его содержания, решения Верховного суда, а также с учетом сообщений об ожидаемом прекращении боевых действий в секторе Газы.

При этом Масарауа попросил службу пробации ускорить проведение проверки и предоставить результаты суду не позднее 6 февраля.

Прокуратура возражает против перевода Розенфельда под домашний арест по причине опасности, которая может от него исходить. Опасность заключается, по мнению представителей прокуратуры, в том, что Розенфедьд "может вновь совершить преступление, подобное тому, за которое находится под судом".