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Израиль

Решение суда по делу о секретных документах: Ари Розенфельд отправляется под домашний арест

Судебные решения
время публикации: 06 февраля 2025 г., 16:21 | последнее обновление: 06 февраля 2025 г., 16:59
Решение суда по делу о секретных документах: Ари Розенфельд отправляется под домашний арест
Koko/Flash90

В четверг, 6 февраля, окружной суд Тель-Авива постановил, что обвиняемый по делу об утечке секретных документов Ари Розенфельд будет отпущен под домашний арест при условии обязательного ношения электронного браслета.

Решение было принято после того, как прокуратура сняла возражения.

Просьба о переводе Розенфельда под домашний арест была подана его адвокатом несколько недель назад.

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