Нетаниягу в последний момент отменил встречу с членами Совета поселений Иудеи и Самарии

Совет поселений Иудеи и Самарии сообщил, что Биньямин Нетаниягу отменил запланированную на вечер 21 июля встречу с членами Совета.

Встреча должна была состояться перед самым вылетом Нетаниягу в США, и члены Совета намеревались поднять вопрос санкций, вводимых в отношении израильских поселений и поселенцев европейскими странами и США, и попросить главу правительства поднять эту проблему во время выступления перед Конгрессом США.

В Совете относятся к санкциям как к вмешательству во внутренние дела Израиля и возмущены тем, что "об этом говорят все, кроме Нетаниягу".

Совет поселений сообщил, что его члены соберутся вечером в Иерусалиме, чтобы обсудить свои дальнейшие шаги.

Сайт "Аруц-7" написал, что источник в канцелярии главы правительства заявил, что Нетаниягу намерен поднять вопрос санкций во время беседы с президентом США Джо Байденом.