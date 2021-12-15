Израиль постепенно закрывается: список "красных" стран будет расширен

Вечером в среду, 15 декабря, состоится заседание правительства, на котором будет обсуждаться расширение списка "красных" стран. В список, в котором в настоящий момент находятся 50 африканских стран, Великобритания и Дания, будут почти наверняка добавлены Германия и Бельгия.

Открытым остается вопрос о том, будут ли в скором времени внесены в "красный" список Россия, Украина, Беларусь и другие страны бывшего СССР.

Напомним, Бельгию минздрав уже вносил в список "красных" стран вместе с Данией и Великобританией, однако это решение было сразу отменено, поскольку на тот момент Бельгия не соответствовала критериям "красных" стран минздрава.

При этом глава правительства Нафтали Беннет попросил минздрав проверить возможность расширить критерии, по которым определяются "красные" страны.

По данным ряда израильских СМИ, некоторые высокопоставленные сотрудники минздрава настаивают на закрытии для израильтян всей Европы.

С пятницы, 17 декабря, будет изменена схема возврата граждан из "красных" стран. Защищенные (полностью привитые или переболевшие) граждане по прибытии в Израиль должны будут сделать ПЦР-тест, подписать согласие на цифровой мониторинг ("Хескемон") и находиться в течение 7 дней на домашнем карантине. После этого необходимо будет сделать еще один ПЦР-тест, и только после получения отрицательного результата можно будет выйти из карантина.

Незащищенные граждане должны будут после первого ПЦР-теста отправиться в "карантинную" гостиницу до получения результата. Только после получения отрицательного теста и подписания согласия на цифровой мониторинг, они смогут провести остаток карантина дома. В случае положительного теста они должны будут находиться в гостинице до полного выздоровления.

Напомним, накануне в ходе совещания, проведенного премьер-министром Нафтали Беннетом и министром здравоохранения Ницаном Горовицем с участием специалистов, было принято решение распространить "зеленый стандарт" на крытые торговые центры.

Для контроля над соблюдением стандарта, и чтобы при этом допустить в торговый центр непривитых посетителей, которым необходимо попасть в жизнеобеспечивающий объект (аптека, продуктовый магазин и т.д.), посетителям, предъявившим "зеленый паспорт", на входе будет выдаваться специальный браслет, цвет которого будет меняться ежедневно. Вход во все магазины ТЦ кроме жизнеобеспечивающих будет возможен только с браслетом без необходимости повторного предъявления "зеленого паспорта". Список жизнеобеспечивающих объектов будет опубликован позднее.

Эти решения вступят в силу после утверждения правительством и должны быть затем подтверждены комиссией Кнессета по законодательству.