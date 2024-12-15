ЦАХАЛ о гибели сотрудника "Аль-Джазиры": Ахмад Аль-Лух был боевиком "Исламского джихада"

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о нанесении удара по группе боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада", находившихся в оперативном штабе террористической организации, замаскированном под офисы "Гражданской обороны" в Нусейрате.

В армии подчеркивают, что штаб использовался для планирования и реализации терактов против сил ЦАХАЛа. В результате удара были ликвидированы несколько террористов, в том числе боевик "Исламского джихада" Ахмад Бакр Махмуд Аль-Лух, в прошлом командир взвода бригады лагерей центра "Исламского джихада".

Удар наносился на основании данных военной разведки и Общей службы безопасности и штаба Южного военного округа. Перед атакой были приняты многочисленные меры для минимизации жертв среди гражданского населения, включая использование высокоточного оружия, воздушное наблюдение и использование дополнительной разведывательной информации.

Отметим, что ранее палестинские источники и "Аль-Джазира" сообщили, что в результате удара ВВС ЦАХАЛа погиб репортер телеканала и еще несколько сотрудников "Гражданской обороны".