Лидеры поселенцев предлагают применить в Иудее и Самарии опыт Газы с перемещением гражданских лиц

Исраэль Ганц, председатель Совета поселений, Йоси Даган, глава регионального совета Самарии, и главы ряда местных советов обратились к военно-политическому кабинету с просьбой для борьбы с террором в Иудее и Самарии применить те же методы, которые использует ЦАХАЛ в секторе Газы.

По информации корреспондента телеканала "Кешет-12" Дафны Лиэль, "модель Газы", об использовании которой говорят главы местных советов, предполагает временное перемещение всего населения палестинских лагерей беженцев и населенных пунктов, ставших очагами террора, в другие места, для последующего уничтожения инфраструктуры террора. Эта модель никогда ранее не применялась Израилем в Иудее и Самарии. Источник в кабинете, комментируя это предложение, назвал предлагаемый метод слишком радикальным ("Иудея и Самария – это не Газа"), но признал, что необходимо искать новые инструменты для борьбы с террором в этом районе.

Дафна Лиэль отмечает, что подобное предложение выдвигал Исраэль Кац до того, как был назначен на пост министра обороны. В августе текущего года, комментируя антитеррористические операции в Туль-Кареме и Дженине, он в своем Х-блоге, писал, что Иран пытается создать новый фронт в Иудее и Самарии по модели Газы и Ливана. "Мы должны бороться с этой угрозой точно так же, как мы боремся с инфраструктурой террора в Газе, включая, временную эвакуацию палестинских жителей", – писал Кац, тогда возглавлявший министерство иностранных дел.