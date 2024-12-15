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Израиль

Walla News: администрация Байдена намерена оказать военную помощь Палестинской автономии

Рамалла
США
Иудея и Самария
время публикации: 15 декабря 2024 г., 23:28 | последнее обновление: 15 декабря 2024 г., 23:33
Walla News: администрация Байдена намерена оказать военную помощь Палестинской автономии
Abed Rahim Khatib/Flash90

Администрация Байдена намерена поддержать силы безопасности Палестинской автономии, которые начали широкомасштабную операцию по борьбе с вооруженными группировками в Дженине. Для того, чтобы отправить в Рамаллу технику и боеприпасы, США ждут одобрения Израиля. Об этом сообщил корреспондент сайта Walla News Барак Равид.

В публикации отмечается, что проводимая в Дженине операция является крупнейшей из тех, что проводились силами безопасности ПА в последние годы. Кампания направлена против местных вооруженных формирований, связанных с "Исламским джихадом" и ХАМАСом, которые также получают деньги из Ирана.

Барак Равид пишет, что источники в США и Дженине сообщают об опасениях в Рамалле относительно "сирийского эффекта" – возможного переворота, устроенного исламистами.

Израиль
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