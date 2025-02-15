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Израиль

Трое заложников вышли из автомобиля террористов, их ведут на сцену

Заложники
время публикации: 15 февраля 2025 г., 10:08 | последнее обновление: 15 февраля 2025 г., 10:18
Трое заложников вышли из автомобиля террористов, их ведут на сцену
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Трое израильских заложников, освобождаемые в рамках сделки с террористами в обмен на 369 палестинских заключенных, включая 36 убийц, вышли из автомобиля террористов: сообщается, что "Бригады Изаддина аль-Касама" использовали для триумфального въезда на площадку для передачи похищенных автомобиль, угнанный в "черную субботу" 7 октября из одного из разоренных боевиками кибуцев.

Сообщается, что трое заложников – Александр Труфанов (гражданин Израиля и России), Саги Декель-Хен (гражданин Израиля и США), Яир Горн (гражданин Израиля, репатриант из Аргентины) – вышли из автомобиля самостоятельно, и идут на площадку сами.

К сожалению, это не доказывает их хорошее состояние здоровья: как показывают предыдущие партии освобождаемых, террористы держали их в состоянии предсмертного голода на всем протяжении плена, и лишь к моменту освобождения начинали кормить, чтобы заложники могли идти на своих ногах.

Представительница Красного Креста уже находится на сцене, где она распишется в получении заложников "в хорошем состоянии".

Израиль
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