Глава Генштаба ЦАХАЛа: "Мы помним о своей обязанности вернуть всех"

Начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци А-Леви, глава Общей службы безопасности ШАБАК Ронен Бар, глава "Мосада" Давид Барнеа, а также глава штаба по делам похищенных и пропавших без вести генерал-майор резерва Ницан Алон наблюдали за процессом освобождения троих израильских заложников - Александра Труфанова (гражданина Израиля и России), Саги Декеля-Хена (гражданина Израиля и США), Яира Горна (гражданина Израиля, репатрианта из Аргентины) - по видео в оперативном штабе центра по делам похищенных и пропавших без вести.

"Наряду с волнением и воодушевлением по поводу возвращения каждого заложника, мы в ЦАХАЛе помним о нашей обязанности вернуть всех, – заявил Герци А-Леви. – Мы прилагаем для этого значительные усилия и параллельно готовим планы наступления".