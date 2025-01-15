Радиостанция "Кан Бет" передала, что в Дохе подписано соглашение об освобождении заложников. Эта информация была подтверждена официальными источниками в Иерусалиме, Дохе и Вашингтоне.

Незадолго до этого канцелярия главы правительства Израиля распространила заявление о том, что в последний момент ХАМАС выдвинул новые требования. "Только что израильская переговорная группа сообщила, что террористическая организация ХАМАС выдвинула новые требования, на этот раз они касаются Филадельфийского коридора, что противоречит договоренностям, которые уже были одобрены кабинетом и американскими посредниками. Израиль категорически возражает против любых изменений", – говорилось в сообщении.

При посредничестве премьер-министра Катара шейха Мухаммеда бин Абдель Рахмана аль-Тани Израилю и ХАМАСу удалось урегулировать последние разногласия.

В ближайшее время Мухаммад бин Абдель Рахман аль-Тани сообщит о соглашении на пресс-конференции в Дохе.

Согласно сообщениям в СМИ, первая группа заложников может быть освобождена в воскресенье, 19 января.

Список заложников (33 человека), которые могут выйти на свободу по сделке с ХАМАСом

Судя по сообщениям СМИ, которые не получили официальных подтверждений, в первый день реализации сделки ХАМАС освободит трех заложников. Семь дней спустя ХАМАС освободит еще четырех заложников, а Израиль позволит перемещенным лицам на юге вернуться на север, но только пешком по прибрежной дороге. Легковым автомобилям, гужевым повозкам и грузовикам будет разрешено пересекать проход, прилегающий к дороге Салах ад-Дин, с осмотром с помощью рентгеновской аппаратуры, которой будет управлять катарско-египетская техническая группа безопасности (так описывался этот процесс в публикации BBC).

В соответствии с соглашением, силы ЦАХАЛа останутся в "Филадельфийском коридоре" (на юге сектора Газы, вдоль границы с Египтом) и будут контролировать 800-метровую буферную зону вдоль восточной и северной границ в течение первой фазы, которая продлится 42 дня.

По разным данным, в ходе первой фазы реализации соглашения Израиль выпустит из тюрем от 1000 до 1300 палестинских заключенных, в том числе около 190 "с кровью на руках".

Переговоры по второму и третьему этапам соглашения начнутся на 16-й день после прекращения огня в Газе.