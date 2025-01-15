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Израиль

ХАМАС обратился к жителям Газы: не возвращайтесь в свои дома до вступления в силу соглашения

ХАМАС
Газа
время публикации: 15 января 2025 г., 20:25 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 20:25
ХАМАС обратился к жителям Газы: не возвращайтесь в свои дома до вступления в силу соглашения
AP Photo/Tsafrir Abayov

Пресс-служба правительства ХАМАСа распространила обращение к жителям сектора Газы, призывая их не торопиться возвращаться в свои дома до вступления в силу соглашения и режима прекращения огня.

ХАМАС попросил всех жителей Газы черпать информацию из официальных источников и не верить слухам.

Согласно этому сообщению, режим прекращения огня должен вступить в силу через 24 часа.

Одновременно с этим источники в секторе Газы сообщают, что ЦАХАЛ продолжает наносить удары по целям на севере и в центре сектора. Атакам подверглись объекты инфраструктуры террора в Джабалии, Аль-Бурейдже, Нусейрате.

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