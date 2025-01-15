Ярив Левин попросил БАГАЦ отложить заседание комиссии по выбору судей

Министр юстиции Ярив Левин обратился к Высшему суду справедливости с просьбой отложить заседание комиссии по выбору судей, которое было назначено на четверг, 16 января.

По словам министра юстиции, потребуется время для того, чтобы проверить сообщения о подозрениях в адрес судьи Ицхака Амита, чье назначение на должность главы Верховного суда рассматривается.

В понедельник, 13 января, сайт Ynet написал, что судья БАГАЦ Ицхак Амит выступал в последние годы в качестве стороны на нескольких процессах в гражданских судах под другим именем. По данным издания, в 2019 году муниципалитет Тель-Авива представил в суд по мелким искам обвинение против Амита. Речь идет о делах, связанных с квартирой, которая находится во владении Ицхака Амита (в прошлом Ицхак Гольдфрайнд) и его брата Ханоха Дова Гольдфрайнда.