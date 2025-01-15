Катарские источники подтвердили: Мухаммад Синуар принципиально согласился на сделку

Катарские источники, "информированные о ходе переговоров", подтвердили изданию The Wall Street Journal, что брат уничтоженного лидера ХАМАСа Яхьи Синуара Мухаммад Синуар, который де-факто возглавляет ХАМАС а Газе, ответил принципиальным согласием на сделку по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газы.

Ранее в среду о согласии ХАМАСа на сделку сообщило агентство АР со ссылкой на египетских посредников, а за несколько часов до этого ХАМАС обвинил в задержке Израиль, который якобы не предоставил подробную информацию с подтверждением на картах о местах вывода израильских войск из сектора Газы. Израиль опроверг эти утверждения.