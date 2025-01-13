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Здоровье

Зараженный бешенством шакал обнаружен в заповеднике Нахаль Кзив

Бешенство
время публикации: 13 января 2025 г., 19:18 | последнее обновление: 13 января 2025 г., 19:21
Зараженный бешенством шакал обнаружен в заповеднике Нахаль Кзив
Tomer Neuberg/Flash90

В заповеднике Нахаль Кзив, расположенном в Западной Галилее неподалеку от Маалота-Таршихи, обнаружен зараженный бешенством шакал. Один человек, контактировавший с больным животным, направлен для получения профилактического лечения.

Министерство здравоохранения призывает всех, кто контактировал сам или чьи питомцы контактировали с зараженным или бродячим животным в указанном районе, срочно обратиться в бюро здравоохранения в Акко по телефону 04-9955138 или в ближайшее бюро здравоохранения ("лишкат бриют") для рассмотрения вопроса о необходимости профилактического лечения.

Минздрав напоминает: если вас укусило или поцарапало животное, необходимо немедленно промыть место укуса проточной водой с мылом, продезинфицировать и обратиться в поликлинику или в бюро здравоохранения для проверки необходимости проведения профилактической вакцинации.

После рабочего времени следует обращаться в приемный покой больниц.

Министерство здравоохранения просит родителей детей, проживающих в указанном районе или посещавших указанный район, выяснить, не контактировали ли они с подозрительными или бродячими животными, и в случае необходимости срочно обратиться в бюро здравоохранения.

Здоровье
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