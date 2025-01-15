СМИ: "ХАМАС дал согласие на сделку". Канцелярия Нетаниягу опровергает

Официальный представитель Израиля сообщил агентству Reuters, что лидер террористической группировки ХАМАС в секторе Газы Мухаммад Синуар дал согласие на сделку, предусматривающую прекращение огня и возвращение заложников. Ранее об этом сообщалось со ссылкой на катарские источники.

Ливанский телеканал "Аль-Маядин", близкий к группировке "Хизбалла", цитирует палестинского представителя, по словам которого, обе стороны в принципе одобрили соглашение, и документ будет подписан либо во второй половине дня 15 января, либо 16 января.

В то же время канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу сообщила, что ХАМАС еще не дал ответа на предложение. Как сообщает новостная редакция 13-го канала, глава правительства проведет вечером 15 января совещание с участием делегации на переговорах в Катаре.

Согласно ливанским СМИ, израильская сторона еще не передала документов с графиком вывода из сектора Газы подразделений ЦАХАЛа. В то же время отмечается, что речь идет о техническом вопросе, который, скорее всего, не сорвет соглашения.