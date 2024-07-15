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Израиль

Отчет ЦАХАЛа: за последние сутки израильские ВВС атаковали десятки целей в Газе. Видео

время публикации: 15 июля 2024 г., 08:36 | последнее обновление: 15 июля 2024 г., 08:44
Отчет ЦАХАЛа: за последние сутки израильские ВВС атаковали десятки целей в Газе. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ публикует очередной отчет о ходе боевых действий в секторе Газы. Основные бои сейчас идут в центре и на юге сектора.

В Рафиахе, на юге сектора, действуют силы 162-й дивизии. Бойцы бригады "Нахаль" ликвидировали группу боевиков, вооруженных РПГ.

Бойцы 8-й бригады ликвидировали нескольких боевиков в центре сектора Газы. Один из боевиков, закладывавший мину, был уничтожен выстрелом из танкового орудия.

За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали десятки целей в секторе Газы. ВМС ЦАХАЛа также поддерживают огнем наземные силы в Газе.

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