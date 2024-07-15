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Израиль

Двое военнослужащих, пострадавших вчера вследствие автомобильного теракта, выписаны из больницы

время публикации: 15 июля 2024 г., 07:58 | последнее обновление: 15 июля 2024 г., 08:05
На месте происшествия
Jamal Awad/Flash90

Утром 15 июля из медицинского центра "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове сообщили, что из больницы выписаны двое военнослужащих, получивших вчера травмы в результате автомобильного теракта около Црифина.

В то же время, двое военнослужащих, которые были тяжело травмированы, остаются в больнице.

Как сообщалось ранее, в результате автомобильного теракта возле перекрестка Нир-Цви пострадали военнослужащие: тяжелые травмы получили офицер и боец ЦАХАЛа, еще один солдат получил травмы средней степени тяжести, и курсант офицерских курсов был травмирован легко.

Напомним, теракт был совершен вскоре после 13:00 около перекрестка Нир-Цви, расположенного неподалеку от военной базы "Црифин" в окрестностях Рамле. Целями террориста были военнослужащие. Застрелили террориста бойцы из резервистской роты пограничной полиции "Митар".

Палестинские источники назвали имя террориста, который совершил наезд на военнослужащих около Црифина. Это был Мухаммад Шэхаб (27 лет), проживавший в Кафр-Акабы, северном пригороде Иерусалима.

Израиль
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