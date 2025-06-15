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Израиль

Полиция открыла специальную линию для сообщения о пропавших при обстреле: 115

Полиция
Погибшие
время публикации: 15 июня 2025 г., 11:30 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 11:33
Полиция открыла специальную линию для сообщения о пропавших при обстреле: 115
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к близким и родственникам людей, которые пропали в результате ракетных обстрелов в ночь на воскресенье, 15 июня, с призывом сообщить их данные.

Сообщить о пропавших можно в информационный центр по телефону 115 или по телефону 03-5023913.

Можно также обратиться в полицейский участок по месту жительства. Важно предоставить: отличительные приметы пропавшего, данные его зубного врача, образец ДНК и фотографию пропавшего.

Рекомендуется, чтобы родственник первой линии (родители, братья-сестры, дети) обратились в полицию для идентификации и предоставления образца ДНК.

Израиль
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