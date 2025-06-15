Полиция открыла специальную линию для сообщения о пропавших при обстреле: 115

Полиция обращается к близким и родственникам людей, которые пропали в результате ракетных обстрелов в ночь на воскресенье, 15 июня, с призывом сообщить их данные.

Сообщить о пропавших можно в информационный центр по телефону 115 или по телефону 03-5023913.

Можно также обратиться в полицейский участок по месту жительства. Важно предоставить: отличительные приметы пропавшего, данные его зубного врача, образец ДНК и фотографию пропавшего.

Рекомендуется, чтобы родственник первой линии (родители, братья-сестры, дети) обратились в полицию для идентификации и предоставления образца ДНК.