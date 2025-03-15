"Аль-Араби аль-Джадид": ХАМАС никого не освободит, пока Израиль не начнет вторую фазу переговоров

ХАМАС не освободит гражданина США Идана Александра и не передаст тела еще четырех задержанных, если Израиль не выполнит существующее соглашение о прекращении огня в секторе Газы и не начнет вторую фазу переговоров. Высокопоставленный представитель ХАМАСа заявил об этом в субботу, 15 марта, его цитирует панарабская газета "Аль-Араби аль-Джадид".

Источник, пожелавший остаться неназванным, сказал, что Израиль также должен прекратить препятствовать ввозу гуманитарной помощи в сектор Газы и уйти из Филадельфийского коридора. Он добавил, что ХАМАС на этом этапе потребует освобождения большего числа палестинских заключенных в обмен на освобождение похищенного и передачу четырех тел.

Ранее катарский телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источник в руководстве террористической организации ХАМАС сообщил, каковы требования Израиля по продолжению режима прекращения огня в Газе.

Согласно источнику в ХАМАСе, власти Израиля требуют отпустить 11 живых заложников (включая гражданина США Идана Александра) и передать тела 16 погибших заложников (включая тела четырех граждан США) в обмен на продолжение режима прекращения огня в Газе, возобновление поставок гуманитарной помощи и электроэнергии, освобождение из израильских тюрем 110 террористов-убийц, отбывающих пожизненное заключение, и еще 1100 задержанных за время боевых действий в Газе.

ХАМАС на эти условия не соглашался.

Ранее ХАМАС официально заявил о готовности отпустить одного заложника с американским гражданством и передать тела четырех граждан США. Речь идет об освобождении 21-летнего Идана Александра, а также о возвращении тел четырех убитых террористами заложников – Итая Хена, Омера (Максима) Неутры и супругов Гада Хагая и Джуди Вайнштейн.

Именно такой сценарий обсуждался в ходе прямых переговоров специального посланника США по делам заложников Адама Бёлера с одним из лидеров ХАМАСа Халилем аль-Хайей.

ХАМАС также объявил, что "подтверждает свою абсолютную готовность начать переговоры и достичь соглашения по второй фазе".

Из заявления ХАМАСа непонятно, когда и на каких условиях планируется отпустить Идана Александра и передать тела. Что требует ХАМАС в обмен на эту уступку американцам, пока тоже неизвестно. Но в руководстве ХАМАСа дали понять: "формула обмена" изменится.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу после заявления ХАМАСа о готовности отпустить одного заложника с американским гражданством и передать тела четырех граждан США опубликовал комментарий. "В то время как Израиль принял "план Виткоффа", ХАМАС продолжает отказываться и не сдвинулся ни на миллиметр. В то же время он продолжает заниматься манипуляциями и психологической войной. Премьер-министр соберет министерскую группу в субботу вечером, чтобы получить подробный отчет от переговорной группы и принять решение о следующих шагах по освобождению заложников", – сказано в заявлении офиса Нетаниягу.