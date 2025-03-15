x
15 марта 2025
|
последняя новость: 22:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 марта 2025
|
15 марта 2025
|
последняя новость: 22:55
15 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Нетаниягу проводит совещание о дополнительных санкциях против сектора Газы

Газа
Биньямин Нетаниягу
ХАМАС
время публикации: 15 марта 2025 г., 22:55 | последнее обновление: 15 марта 2025 г., 23:00
Нетаниягу проводит совещание о дополнительных санкциях против сектора Газы
Chaim Goldberg/Flash90

Глава правительства Биньямин Нетаниягу проводит вечером 15 марта совещание с министрами и руководством сил безопасности о возможности ввода новых санкций против сектора Газы после того, как ХАМАС отказался принять американское предложение.

Как сообщает радиостанция "Кан бет", среди возможных мер – прекращение поставок в сектор воды, а также запрет вывозить из Газы раненых через пограничный пункт в Рафиахе.

Также сообщается, что Израиль согласился продлить прекращение огня еще на 40 дней при условии освобождения пяти живых заложников, однако пытается добиться освобождения 11 живых заложников.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 марта 2025

"Аль-Араби аль-Джадид": ХАМАС никого не освободит, пока Израиль не начнет вторую фазу переговоров
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 марта 2025

Виткофф: ХАМАС выдвигает невыполнимые требования
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 марта 2025

Офис Нетаниягу: Израиль принял "план Виткоффа", ХАМАС не сдвинулся ни на миллиметр