Нетаниягу проводит совещание о дополнительных санкциях против сектора Газы

Глава правительства Биньямин Нетаниягу проводит вечером 15 марта совещание с министрами и руководством сил безопасности о возможности ввода новых санкций против сектора Газы после того, как ХАМАС отказался принять американское предложение.

Как сообщает радиостанция "Кан бет", среди возможных мер – прекращение поставок в сектор воды, а также запрет вывозить из Газы раненых через пограничный пункт в Рафиахе.

Также сообщается, что Израиль согласился продлить прекращение огня еще на 40 дней при условии освобождения пяти живых заложников, однако пытается добиться освобождения 11 живых заложников.