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Израиль

38-летний Эльад Фингерхот из кибуца Мецуба погиб накануне в результате обстрела "Хизбаллы"

время публикации: 15 мая 2024 г., 16:06 | последнее обновление: 15 мая 2024 г., 16:06
Эльад Фингерхот (38 лет)
Фото из семейного архива

Разрешено к публикации имя гражданского, который погиб днем ранее в результате обстрела кибуца Адамит у границы с Ливаном.

Это 38-летний Эльад Фингерхот из кибуца Мецуба (Западная Галилея), отец троих детей. Он приехал в Адамит, где размещены израильские вооруженные силы, чтобы привезти праздничную еду для солдат в День Независимости.

Став свидетелем падения ракеты на территории кибуца, мужчина хотел убедиться, что никто не нуждается в его помощи, и он был убит второй ракетой, запущенной ливанскими боевиками.

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