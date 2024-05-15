x
15 мая 2024
|
последняя новость: 12:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 мая 2024
|
15 мая 2024
|
последняя новость: 12:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Министерство социального равенства закроет "горячую линию" на арабском языке

время публикации: 15 мая 2024 г., 11:48 | последнее обновление: 15 мая 2024 г., 11:48
Министерство социального равенства закроет "горячую линию" на арабском языке
Yonatan Sindel/Flash90

Министр по делам социального равенства Май Голан ("Ликуд") приняла решение закрыть "горячую линию" по предоставлению поддержки и информации для арабского сектора. "Горячая линия" на арабском языке была создана с началом войны "Железные мечи" при сотрудничестве отдела социально-экономического развития арабского сектора при министерстве социального равенства, Всеизраильской ассоциации глав арабских муниципалитетов и местных советов и муниципалитета Кфар-Касема.

Как сообщает "Давар1", этот информационный центр занимался сбором актуальной для арабского сектора информации, касающейся чрезвычайных ситуаций, и предоставлял ее организациям и местным властям, оказывающим услуги арабскому населению. Этот информационный центр работает в сотрудничестве с государственными министерствами и ведомствами, Командованием тылом, местными властями и гражданскими организациями.

Министр Май Голан полагает, что этот центр выходит за рамки своих полномочий, не оказывает достаточно эффективных услуг и является каналом для перевода средств и передачи информации, которые можно получить от других источников. При этом она подчеркивает, что этот центр не имеет возможности отслеживать, расходуются ли предоставленные средства целевым образом, что может привести к перенаправлению этих средств на нежелательные цели.

В Командовании тылом считают иначе: представители Командования тылом высоко оценили работу центра и подчеркнули, что он необходим во время войны, особенно для населения приграничных с Ливаном населенных пунктов. Гражданские организации провели исследования, результаты которых демонстрируют, что "горячая линия" на арабском языке предоставляет местным властям информацию, которая на арабском отсутствует или доступна частично.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 мая 2024

"Израильские арабы стали заложниками своих лидеров". Интервью с Наилем Зуаби
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 марта 2024

Об Америке, антисемитизме и новом поколении израильтян. Интервью с экс-послом в США Майклом Ореном
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 31 января 2024

ХАМАС нанимал израильтян-курьеров в соцсетях для дальнейшей организации терактов