Министерство социального равенства закроет "горячую линию" на арабском языке

Министр по делам социального равенства Май Голан ("Ликуд") приняла решение закрыть "горячую линию" по предоставлению поддержки и информации для арабского сектора. "Горячая линия" на арабском языке была создана с началом войны "Железные мечи" при сотрудничестве отдела социально-экономического развития арабского сектора при министерстве социального равенства, Всеизраильской ассоциации глав арабских муниципалитетов и местных советов и муниципалитета Кфар-Касема.

Как сообщает "Давар1", этот информационный центр занимался сбором актуальной для арабского сектора информации, касающейся чрезвычайных ситуаций, и предоставлял ее организациям и местным властям, оказывающим услуги арабскому населению. Этот информационный центр работает в сотрудничестве с государственными министерствами и ведомствами, Командованием тылом, местными властями и гражданскими организациями.

Министр Май Голан полагает, что этот центр выходит за рамки своих полномочий, не оказывает достаточно эффективных услуг и является каналом для перевода средств и передачи информации, которые можно получить от других источников. При этом она подчеркивает, что этот центр не имеет возможности отслеживать, расходуются ли предоставленные средства целевым образом, что может привести к перенаправлению этих средств на нежелательные цели.

В Командовании тылом считают иначе: представители Командования тылом высоко оценили работу центра и подчеркнули, что он необходим во время войны, особенно для населения приграничных с Ливаном населенных пунктов. Гражданские организации провели исследования, результаты которых демонстрируют, что "горячая линия" на арабском языке предоставляет местным властям информацию, которая на арабском отсутствует или доступна частично.