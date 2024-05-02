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Израиль

БАГАЦ обязал государство представить объяснения по закону о призыве до середины мая

время публикации: 02 мая 2024 г., 12:21 | последнее обновление: 02 мая 2024 г., 12:26
БАГАЦ обязал государство представить объяснения по закону о призыве до середины мая
Flash90. Фото Г.Йоханан

БАГАЦ требует от государства дать объяснения по закону о призыве до 16 мая

Организации, подавшие иски в Высший суд справедливости по проблеме закона о призыве ультрарелигиозных молодых людей, объединились, чтобы не позволить государству и БАГАЦу распылить внимание общественности и затянуть решение проблемы.

Организации "Ахим ле-Нешек" ("Братья по оружию"), Движение за чистоту власти, Правозащитный форум Аялон и Гражданское демократическое движение требуют, чтобы окончательный ответ был представлен до 10 мая, и не позднее этого срока. Правительство попросило отложить предоставление письменного ответа до 20 мая, объясняя это Песахом, временно приостановившим работу над документом.

Суд выбрал компромиссный вариант, обязав государство представить объяснения до 16 мая. Истцы возражают против этого, требуя не уходить дальше 10 мая. Они напоминают, что от имени государства было подано уже более десяти запросов о продлении сроков – подачи ответа, заседаний, подачи ходатайств и так далее, а также напоминают, что государство не выполняет решения БАГАЦа по данному вопросу.

По мнению истцов, вместо решения проблемы неравного распределения бремени в обществе, государство делает все возможное, чтобы эту проблему завуалировать и саботировать любые демократические попытки добиться ее решения.

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