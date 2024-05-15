ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию одного из командиров "Хизбаллы". Видео
время публикации: 15 мая 2024 г., 07:17 | последнее обновление: 15 мая 2024 г., 07:33
Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что в ночь на среду, 15 мая, ударом с воздуха в районе Тира был ликвидирован Хусейн Ибрагим Маки, высокопоставленный командир "Южного фронта" ливанской террористической организации "Хизбалла".
Маки отвечал за широкий спектр действий против Израиля в ходе войны, а до того отвечал в "Хизбалле" за прибрежный сектор.
Напомним, что ранее ливанские источники сообщили, что вместе с Маки был убит его телохранитель.
На одной из фотографий, которыми сопровождаются сообщения о ликвидации, Хусейн Маки запечатлен вместе с генералом Мухаммадом Резой Захеди, командующим силами "Кудс" в Сирии и Ливане, который был ликвидирован 1 апреля в результате удара по консульству Ирана в Дамаске.