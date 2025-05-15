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Израиль

В Иерусалиме машина сбила пешехода, состояние пострадавшего тяжелое

ДТП
время публикации: 15 мая 2025 г., 21:46 | последнее обновление: 15 мая 2025 г., 21:50
В Иерусалиме машина сбила пешехода, состояние пострадавшего тяжелое
Пресс-служба МАДА

На улице Хаим Михлин в Иерусалиме автомобиль сбил мужчину. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пешеход (мужчина примерно 80 лет) получил тяжелые травмы, он доставлен в больницу "Шаарей Цедек".

Пресс-служба "Маген Давид Адом" указывает, что сообщение об аварии получено в 21:08, примерно в это время Управление службы тылом предупредило жителей центра страны о запущенной из Йемена в сторону Израиля ракете.

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