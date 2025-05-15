В Иерусалиме машина сбила пешехода, состояние пострадавшего тяжелое

На улице Хаим Михлин в Иерусалиме автомобиль сбил мужчину. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пешеход (мужчина примерно 80 лет) получил тяжелые травмы, он доставлен в больницу "Шаарей Цедек".

Пресс-служба "Маген Давид Адом" указывает, что сообщение об аварии получено в 21:08, примерно в это время Управление службы тылом предупредило жителей центра страны о запущенной из Йемена в сторону Израиля ракете.