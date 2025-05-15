ЦАХАЛ сообщил о ликвидации фандрайзера военного крыла ХАМАСа в Газе

В ходе совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа в Газе ликвидирован Джаср Хасин Али Шамийя, отвечавший за сбор средств для военного крыла ХАМАСа, в прошлом комбат дивизии террористов "Газа". Террорист был ликвидирован около недели назад в городе Газа.

С начала войны, по данным израильских спецслужб, Шамийя обеспечил получение "Бригадам Изаддина аль-Касама" десятков миллионов долларов. Эти средства использовались для укрепления боевого крыла террористической организации, выплаты зарплат террористам и финансирования террористической деятельности. Эти средства помогли выживанию боевых подразделений ХАМАСа на севере сектора.

За последние 48 часов ЦАХАЛ атаковал более 130 целей по всему сектору Газы. В результате этих ударов уничтожены пусковые установки ракет "земля-земля", группы боевиков, военные здания и оперативные квартиры, из которых осуществлялись террористические вылазки против сил ЦАХАЛа.

На юге сектора силы бригады Газа (бригада 143) и 36-й бронетанковой дивизии "Гааш" ликвидировали нескольких боевиков, уничтожили объекты террористической инфраструктуры ХАМАСа и его склады с оружием.

На севере сектора бойцы 252-й бронетанковой дивизии уничтожили заминированное здание и комплекс, который ХАМАС использовал для организации засад против израильских военных.