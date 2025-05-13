ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Газе террориста, который 7 октября стал "лицом ХАМАСа"
время публикации: 13 мая 2025 г., 22:50 | последнее обновление: 13 мая 2025 г., 22:59
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в районе больницы "Насер" в Хан-Юнисе нескольких боевиков ХАМАСа, игравших в организации ключевые роли.
В ходе этой операции был ликвидирован Хасан Абд аль-Фатах Мухаммад Аслих - владелец медиакомпании, для которого, как утверждают израильские спецслужбы, работа журналистом была прикрытием.
Аслих состоял в "бригаде Хан-Юниса". 7 октября он участвовал в резне на территории Израиля, а также снимал акты мародерства, поджоги и убийства и публиковал это в социальных сетях.
ЦАХАЛ также подчеркивает: "Перед атакой были приняты меры по снижению ущерба гражданскому населению, включая применение высокоточного оружия, воздушное наблюдение и дополнительную разведывательную информацию".