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Израиль

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Газе террориста, который 7 октября стал "лицом ХАМАСа"

Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
ЦАХАЛ
время публикации: 13 мая 2025 г., 22:50 | последнее обновление: 13 мая 2025 г., 22:59
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Газе террориста, который 7 октября стал "лицом ХАМАСа"
Селфи террориста во время атаки 7 октября
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Газе террориста, который 7 октября стал "лицом ХАМАСа"
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в районе больницы "Насер" в Хан-Юнисе нескольких боевиков ХАМАСа, игравших в организации ключевые роли.

В ходе этой операции был ликвидирован Хасан Абд аль-Фатах Мухаммад Аслих - владелец медиакомпании, для которого, как утверждают израильские спецслужбы, работа журналистом была прикрытием.

Аслих состоял в "бригаде Хан-Юниса". 7 октября он участвовал в резне на территории Израиля, а также снимал акты мародерства, поджоги и убийства и публиковал это в социальных сетях.

ЦАХАЛ также подчеркивает: "Перед атакой были приняты меры по снижению ущерба гражданскому населению, включая применение высокоточного оружия, воздушное наблюдение и дополнительную разведывательную информацию".

Израиль
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