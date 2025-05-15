ШАБАС выплатит 20 тысяч шекелей компенсации за отказ давать заключенной веганскую еду

Дорин Билия, заключенная-трансгендер, отсудила у Службы тюрем (ШАБАС) 20 тысяч шекелей компенсации за то, что в период ее содержания в следственном изоляторе, а затем в тюрьме ей не предоставляли веганскую пищу, несмотря на ее постоянные просьбы. Дорин придерживается веганского образа жизни уже 17 лет, но ей вручали кисломолочные продукты и яйца, объясняя, что "это то, что есть".

Как сообщает в четверг, 15 мая, "Исраэль а-Йом", Дорин была арестована в июле 2023 года за имущественные правонарушения, и около года она находилась в пенитенциарных учреждениях ШАБАСа – вначале в следственном изоляторе "Оалей Кедар", а затем в тюрьме "Неве-Тирца".

В своем иске она утверждает, что по прибытии в следственный изолятор она сообщила: она много лет придерживается веганского образа жизни и не может употреблять продукты животного происхождения. После этого она была зарегистрирована как веганка. Однако охранники передавали ей такую же еду, как и остальным заключенным – не требующим веганских блюд. На просьбы о веганском питании она всегда получала отказы от охранников, за исключением одного из них, который тайком передавал ей веганскую пищу, приготовленную для персонала.ю

Через две недели содержания в изоляторе ее перевели в тюрьму Неве-Тирца, где она вновь прошла процесс приема и вновь заявила, что соблюдает веганский образ жизни и не может есть пищу животного происхождения. Но и в тюрьме ей отказывались давать веганские продукты, а когда она жаловалась на это, ей угрожали дисциплинарным взысканием. Дорин подчеркивает, что ей умышленно предоставили выбор – есть молочные продукты и яйца, что идет вразрез с ее мировоззрением, или голодать. Из-за крайнего голода она была вынуждена нарушать свой образ жизни.

После освобождения она подала иск в суд по малым искам, утверждая, что Служба тюрем нарушила ее право на получение надлежащей пищи.

ШАБАС утверждал, что поскольку она не подала в момент нарушения заполненную "петицию заключенного" со своими требованиями, она не может просить компенсировать ей ущерб. Суд отклонил это утверждение, подчеркнув, что недопустимо вменять истице, что находясь в одиночной камере, она не подала "петицию заключенного".

Тогда в Службе тюрем заявили, что Дорин должна была подписать форму отказа от соблюдения медицинской конфиденциальности ("витур содиют"), чтобы охранники могли свериться с записями при регистрации заключенной медиками, но она якобы отказалась это сделать. Суд отклонил и этот аргумент, подчеркнув, что когда Билия подписала "витур содиют", ситуация не изменилась, и ей все равно продолжили давать только еду животного происхождения.

Суд вынес вердикт, что ШАБАС раз за разом нарушал право заключенного соблюдать веганский образ жизни, закрепленное в Основном законе. За эти нарушения Служба тюрем должна выплатить истице компенсацию в размере 20 тысяч шекелей.