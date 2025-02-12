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Израиль

Нир Хефец требует у полиции и прокуратуры 12 миллионов шекелей за пытки и издевательства

Суд
Полиция
Биньямин Нетаниягу
Прокуратура
Компенсации и выплаты
время публикации: 12 февраля 2025 г., 16:31 | последнее обновление: 12 февраля 2025 г., 16:31
Нир Хефец требует у полиции и прокуратуры 12 миллионов шекелей за пытки и издевательства
Avshalom Sassoni/Flash90

Государственный свидетель по так называемому "Делу 4000" Нир Хефец подал в среду, 12 февраля, в окружной суд Хайфы иск против полиции и прокуратуры за нарушение его прав, тяжелые условия содержания и издевательства во время допросов, которым он подвергся во время ареста и содержания под стражей в период подготовки доказательной базы против Биньямина Нетаниягу. Он требует выплаты компенсаций в размере около 12 миллионов шекелей.

Нир Хефец был арестован в 2018 году, он успел подать компенсационный иск до истечения срока давности по этим видам преступлений, составляющему семь лет. Рассмотрение его иска будет проходить за закрытыми дверями, поскольку судебная система и прокуратура по какой-то причине не заинтересованы допускать на судебные заседания прессу и общественность.

По сообщению 13 канала ИТВ, Хефец рассказывает, что следователи оказывали на него давление, чтобы он подписал согласие стать государственным свидетелем и угрожали ему, чтобы он представил "нужную им версию событий". По словам Нира Хефеца, следователи угрожали разрушить его семью, говорили ему, что его дети перестанут с ним разговаривать.

После ареста его поместили "в клетку, как у обезьян, это было грязное и мерзкое место", вокруг которого находились другие клетки, и в них содержались заключенные в оранжевой форме. Каким-то образом другие заключенные, включая арабов из Газы, узнали, кто он, они начали кричать: "Нетаниягу, Нетаниягу" и трясти прутья клеток. И хотя прямого контакта с ними у Хефеца не было, он был заперт, чувствовал себя беспомощным и ощущал страх за свою жизнь.

Израиль
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