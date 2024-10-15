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Израиль

БАГАЦ потребовал от государства объяснить, почему нет эвакуации раненых палестинцев из Газы

время публикации: 15 октября 2024 г., 18:34 | последнее обновление: 15 октября 2024 г., 18:34
БАГАЦ потребовал от государства объяснить, почему нет эвакуации раненых палестинцев из Газы
AP Photo/Mohammed Hajjar

Во вторник, 15 октября, Высший суд справедливости потребовал от государства объяснить, почему нет эвакуации раненых, не участвовавших в боевых действиях, из сектора Газы в третьи страны.

Причиной этого решения стало отсутствие четкой инструкции, которая бы регулировала вопрос оказания медпомощи в третьих странах лицам, не участвовавших в боевых действиях в секторе Газы. Согласно документам суда, речь в данном случае идет об эвакуации жителей Газы, нуждающихся в медицинской помощи, в Египет.

В решении суда отмечается, что координатор действий правительства на территориях предоставил документ, в котором описан процесс оформления эвакуации, которая требует координации действий между государственными органами, международными организациями, а также в нем указано, какие разрешения необходимо получить от служб безопасности. Однако официальный документ, описывающий всю процедуру, суду не был представлен.

Государству дан месяц для подготовки ответа БАГАЦу.

Израиль
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