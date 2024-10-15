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Израиль

В Бней-Браке автобус сбил женщину, состояние пострадавшей тяжелое

время публикации: 15 октября 2024 г., 23:03 | последнее обновление: 15 октября 2024 г., 23:03
В Бней-Браке автобус сбил женщину, состояние пострадавшей тяжелое
Пресс-служба МАДА

На улице Жаботинскй в Бней-Браке автобус сбил переходившую дорогу женщину. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что пострадавшая (примерно 20 лет) получила множественные травмы, она доставлена в больницу "Бейлинсон" в тяжелом состоянии.

Дорожная полиция расследует обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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