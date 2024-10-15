В Бней-Браке автобус сбил женщину, состояние пострадавшей тяжелое

На улице Жаботинскй в Бней-Браке автобус сбил переходившую дорогу женщину. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что пострадавшая (примерно 20 лет) получила множественные травмы, она доставлена в больницу "Бейлинсон" в тяжелом состоянии.

Дорожная полиция расследует обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.