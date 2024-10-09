Почти 50 минут продолжался телефонный разговор Байдена и Нетаниягу
время публикации: 09 октября 2024 г., 18:46 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 18:46
Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и президентом США Джо Байденом. Это первый их личный контакт за последние полтора месяца.
По информации Ynet.co.il, беседа продолжалась около 50 минут, к ней присоединилась кандидат в президенты США Камила Харрис.
Ни канцелярия Биньямина Нетаниягу, ни Белый дом не сообщают никаких подробностей.
Утром 9 октября Барак Равид в своей статье на Axios писал со ссылкой на информированные американские источники, что Байден обсудит с Нетаниягу планы израильского ответа на массированный иранский удар по территории еврейского государства.
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