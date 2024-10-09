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Израиль

Почти 50 минут продолжался телефонный разговор Байдена и Нетаниягу

время публикации: 09 октября 2024 г., 18:46 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 18:46
Почти 50 минут продолжался телефонный разговор Байдена и Нетаниягу
GPO

Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и президентом США Джо Байденом. Это первый их личный контакт за последние полтора месяца.

По информации Ynet.co.il, беседа продолжалась около 50 минут, к ней присоединилась кандидат в президенты США Камила Харрис.

Ни канцелярия Биньямина Нетаниягу, ни Белый дом не сообщают никаких подробностей.

Утром 9 октября Барак Равид в своей статье на Axios писал со ссылкой на информированные американские источники, что Байден обсудит с Нетаниягу планы израильского ответа на массированный иранский удар по территории еврейского государства.

Израиль
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