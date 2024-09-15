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Израиль

Ливанцы утверждают, что жители деревни Аль-Уазани получили приказ "от ЦАХАЛа" эвакуироваться

время публикации: 15 сентября 2024 г., 11:18 | последнее обновление: 15 сентября 2024 г., 11:53
Ливанцы утверждают, что жители деревни Аль-Вазани получили приказ "от ЦАХАЛа" эвакуироваться
Карты Генштаба СССР

Ливанские источники сообщают, что над деревней Аль-Уазани на юге Ливана были разбросаны листовки от имени Армии обороны Израиля, в которых на арабском языке призывают жителей деревни покинуть свои дома в воскресенье, 15 сентября, до 16:00, и не возвращаться до завершения войны на севере Израиля.

"Хизбалла" стреляет из вашего района, – цитирует текст листовок "Седьмой канал". – Вы должны немедленно покинуть свои дома и эвакуироваться на север в город Аль-Хиам до 16:00, и не возвращаться до конца войны. Тот, кто будет обнаружен в указанном районе после этого часа, будет считаться террористом".

ЦАХАЛ на данном этапе не комментировал данную информацию. Отметим, что в ходе войны "Железные мечи" ХАМАС неоднократно распространял в социальных сетях и по другим каналам информацию о том, что Армия обороны Израиля якобы призывает палестинцев покинуть свои дома или вернуться в свои дома в каких-либо районах, и эта информация затем опровергалась ЦАХАЛом.

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