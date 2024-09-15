В Мадждаль-Шамсе перевели школьников на дистанционное обучение из-за ракетных обстрелов
время публикации: 15 сентября 2024 г., 22:28 | последнее обновление: 15 сентября 2024 г., 22:28
В Мадждаль-Шамсе, друзском населенном пункте, в котором 27 июля в результате обстрела "Хизбаллы", погибли 12 детей и подростков, местный орган власти решил на ближайшие два дня перевести школьников на дистанционное обучение.
В заявлении местного совета говорится, что решение было принято в связи с опасением дальнейшего ухудшения ситуации в области безопасности, чтобы не подвергать риску жизнь школьников и педагогов.
В ближайшие два в Мадждаль-Шамсе не будут работать не только школы, но и детские сады и учреждения специального образования.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 июля 2024