Эдельштейн высказался об аресте демонстранток: "Это скользкий путь, границы необходимы"

Депутат Кнессета Юлий Эдельштейн прокомментировал арест двух участниц акции протеста, которые ворвались в синагогу в Герцлии, где он молится, и разбросали листовки. Эдельштейн подчеркнул, что он поддерживает действия полиции.

"Я всецело понимаю прихожан моей синагоги, которые подали жалобу в полицию после того, как они пришли утром на молитву и обнаружили, что вечером или утром в синагогу кто-то вломился, – отметил Эдельштейн. – Я поддерживаю полицию, и очень благодарен сотрудникам полиции, которые в дополнение ко всем своим задачам были вынуждены приехать и охранять меня и синагогу от всякого рода протестующих, мешавших нам совершить молитву".

"И последнее, что я хотел бы сказать: мы находимся на очень скользком пути, и если мы не установим четкие и понятные границы того, что такое демонстрация, мы добьемся крайне неприятных последствий, и я очень прошу всех и каждого помнить: у нас одна страна и один народ", – подчеркнул Эдельштейн.

Напомним, в субботу, 14 сентября, сотни демонстрантов, скандировавших "Позор!", шли за депутатом Кнессета Юлием Эдельштейном, направлявшимся из своего дома в синагогу.

Накануне в этой синагоге тремя женщинами были разбросаны листовки с фотографиями похищенных, после чего активистки были задержаны. После допроса, продолжавшегося около восьми часов, женщин отпустили домой, предписав соблюдать ограничительные условия, согласно которым им не разрешается контактировать друг с другом и депутатом Эдельштейном в течение 15 дней.