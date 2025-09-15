Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 15 сентября, температура немного понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 18-31 градусов, в Тель-Авиве – 23-30, в Хайфе – 24-29, в Эйлате – 27-39, в Беэр-Шеве – 20-32, на побережье Мертвого моря – 26-35, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-29, в Ариэле – 20-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-36, на Голанских высотах – 20-34.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29-30 градусов, высота волн – 70-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

Во вторник температура понизится. В среду-пятницу – без изменений.