x
28 февраля 2026
|
последняя новость: 15:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
28 февраля 2026
|
28 февраля 2026
|
последняя новость: 15:26
28 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Победный гол Чикрана. Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 28 февраля 2026 г., 13:55 | последнее обновление: 28 февраля 2026 г., 13:55
Победный гол Чикрана. Результаты матчей НХЛ
AP Photo/Nick Wass

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Вашингтон" одолел "Вегас" 3:2.

Флорида Пантерз - Баффало Сейбрз 2:3

Вашингтон Кэпиталз - Вегас Голден Найтс 3:2

"Вашингтон" одержал шестую победу в последних семи матчах.

Два гола и результативную передачу сделал Пьер-Люк Дюбуа.

Победный гол забросил еврейский защитник столичной команды Джейкоб Чикран.

После двух периодов счет 3:0.

Юта Маммот - Миннесота Уайлд 5:2

Анахайм Дакс - Виннипег Джетс 5:4 (овертайм)

"Виннипег" вел в счете 2:0 и 3:1.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 февраля 2026

Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 февраля 2026

Чемпионат мира по хоккею. Соперники израильтянок
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 февраля 2026

Олимпиада. Хоккей. Американцы победили канадцев в овертайме. Победный гол Джека Хьюза
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 февраля 2026

Олимпиада. Хоккей. Бронзовые медали завоевали финны