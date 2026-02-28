Победный гол Чикрана. Результаты матчей НХЛ
время публикации: 28 февраля 2026 г., 13:55 | последнее обновление: 28 февраля 2026 г., 13:55
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Вашингтон" одолел "Вегас" 3:2.
Флорида Пантерз - Баффало Сейбрз 2:3
Вашингтон Кэпиталз - Вегас Голден Найтс 3:2
"Вашингтон" одержал шестую победу в последних семи матчах.
Два гола и результативную передачу сделал Пьер-Люк Дюбуа.
Победный гол забросил еврейский защитник столичной команды Джейкоб Чикран.
После двух периодов счет 3:0.
Юта Маммот - Миннесота Уайлд 5:2
Анахайм Дакс - Виннипег Джетс 5:4 (овертайм)
"Виннипег" вел в счете 2:0 и 3:1.
Ссылки по теме