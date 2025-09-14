Отец, забывший маленькую дочь в машине: "На какое-то время мы просто забыли о ней"

Нисим Буарон, чья 15-месячная дочь погибла после того, как ее забыли на три часа в автомобиле, написал в социальных сетях о потере, о том роковом дне, когда он забыл девочку в машине, о многочисленных обвиняющих комментариях, которые он получил от совершенно не знакомых с его семьей людей.

"Я отец, забывший дочь в машине, – цитирует его публикацию "Кан". – "Родители, кто дал вам права, если бы вы сидели в тюрьме, этого бы не случилось, ребенка забыл, а телефон не забыл, это точно многодетные родители, даже когда много дел, надо обращать внимание", – перечислил он многочисленные претензии пользователей соцсетей.

Далее он рассказывает, что день был совершенно обычным: он вернулся в пятницу домой, забрав троих младших детей из садика, и 15-месячная Хая-Мушка сидела рядом с ним. Буарон рассказал, что когда он забрал малышку из садика, она радовалась и тянула ручки. Далее, по его словам, дети вошли в дом, с работы приехала его жена, на школьной развозке приехали двое старших детей.

"Я всегда-всегда проверяю машину, но видимо, тогда не проверил, – делится он. – Я заглядываю, смотрю, ищу. И жена, придя с работы, обнимает и целует всех детей. И наша 9-летняя старшая так любит Хаю-Мушку, не может быть, чтобы она не заметила, что ее не хватает. Но в тот день в течение трех часов – мы просто забыли. Это просто вылетело у нас у всех из головы". Он признается, что вот уже целый год не было ни одной ночи, когда он нормально спал.

Далее он рассказывает, что когда приехал в больницу "Сорока", было понятно, что поздно. По словам Нисима Буарона, он слышал плач других детей, и "это была музыка, которую может понять только тот, чей малыш замолк". Буарон пишет, что он не виноват, и не готов прекращать жизнь из-за случившегося. "Я продолжу освещать этот мир, продолжу работать с подростками, которых не видят ни их родители, ни их учителя, продолжу создавать жизнь и приносить миру свет. Продолжу делать ошибки. Продолжу любить. Продолжу улыбаться – несмотря на то, что я потерял дочь. А вы продолжайте обвинять", – пишет он.