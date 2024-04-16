Телеканал "Кан-11": в Израиле принято решение о том, каким будет ответ на атаку Ирана

Гили Коэн, корреспондент телеканала "Кан-11" в вечернем выпуске новостей сообщила, что в правительстве принято решение о том, каким будет ответ Израиля на атаку Ирана. Гили Коэн при этом сослалась на анонимный источник в Иерусалиме, не сообщив никаких других подробностей.

Ранее СМИ сообщали, что военно-политическое руководство Израиля приняло решение дать "ясный и решительный ответ" на иранский удар по территории еврейского государства, однако внутри военного кабинета оставались разногласия по поводу того, каким он будет.